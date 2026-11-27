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Российские теннисисты установили национальный рекорд по количеству побед на международных соревнованиях за календарный год: они выиграли 694 турнира. Об этом рассказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

По его словам, победы были одержаны во всех возрастных категориях – от детей до профессионалов. География выступлений охватила 94 страны, а выигрывали россияне в 69 из них.

"Мы уже на восемь турниров больше выиграли, чем когда-либо", – приводит слова Тарпищева ТАСС.

Прежнее высшее достижение составляло 686 побед, годом ранее к этому моменту у российских теннисистов было 667 побед. По словам главы ФТР, по итогам 2026 года отечественные спортсмены впервые в истории могут преодолеть отметку в 700 выигранных турниров.

Ранее российская теннисистка Мирра Андреева победила в финальном матче Итогового турнира WTA. Она играла с украинкой Элиной Свитолиной. Андреева выполнила два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 16.

Сама спортсменка рассказала, что рада тому, как смогла справиться с напряжением во время выступления. До Андреевой единственной представительницей России, выигрывавшей этот турнир, была Мария Шарапова.