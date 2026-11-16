Фото: ТАСС/AP/Gregory Bull

Российская теннисистка Мирра Андреева, одержавшая победу на Итоговом турнире WTA в Америке, рассказала, что рада тому, как смогла справиться с напряжением и собственными ожиданиями во время выступления. Ее слова передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу WTA.

"Я очень довольна тем, как играла на протяжении всей недели, как прошел весь турнир и как я справилась со всем, что на меня давило", – добавила спортсменка.

Андреева отметила, что рада завершить сезон на высокой ноте и держать в руках завоеванный трофей. Она также подчеркнула, что это для нее "очень особенный момент".

Спортсменке 19 лет. Победа на Итоговом турнире WTA стала для нее первой в карьере. До Андреевой единственной представительницей России, выигрывавшей этот турнир, была Мария Шарапова – она завоевала титул в 2004 году.

В финальном матче Андреева играла с украинкой Элиной Свитолиной. Россиянка победила в двух сетах со счетом 7:5, 6:3.

Матч длился 1 час 47 минут. За это время Андреева сделала два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 16. Свитолина ни разу не подала навылет. У нее четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из 12.

