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Вся текущая неделя в Москве будет теплее климатической нормы. Об этом РИА Новости рассказал начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александр Голубев.

По его словам, температура воздуха будет выше нормальных значений на 2–3 градуса. При этом в пятницу, 20 ноября, столбики термометров могут показать плюс 5–6 градусов. В то же время небо в основном будет облачным, местами могут возникнуть осадки.

Причиной тепла специалист назвал сохранение одной воздушной массы над столичным регионом. Арктический холод все еще остается на севере и не влияет на московскую погоду.

Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова ранее отметила, что первая декада ноября в мегаполисе оказалась теплее климатической нормы на 1,3 градуса. Средняя температура воздуха за этот период составила плюс 2,6 градуса.