Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Площадь возгорания в спорткомплексе "Лата Трэк" на Крылатской улице в Москве увеличилась до 1 300 квадратных метров. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

При этом огонь продолжает распространяться. По информации Агентства "Москва", обрушилась кровля на площади 250 "квадратов".

Для тушения планируется привлечь вертолеты. Кроме того, по информации МЧС РФ, уже привлечены 44 человека и 11 единиц техники.

Одноэтажный склад с деревянной пристройкой, в которой хранится инвентарь горнолыжного комплекса "Лата Трэк", загорелся 16 ноября. Изначально, по данным СМИ, площадь возгорания составляла 250 квадратных метров.

