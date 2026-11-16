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За девять месяцев 2026 года доля авиарейсов, выполнявшихся в обход Москвы, составила почти 55%. Об этом говорится в материалах к встрече Владимира Путина с главой Минтранса РФ Дмитрием Ядровым.

В документах уточняется, что в 2018 году этот показатель был на уровне 36,6%.

Кроме того, в стране действуют три программы субсидирования авиаперевозок. Они охватывают 431 маршрут.

Ранее стало известно, что Россия предложила Индии увеличить число прямых авиарейсов до 71 в неделю. Возможность запуска регулярных рейсов в Дели из Новосибирска и Екатеринбурга уже прорабатывают авиакомпании "Сибирские авиалинии" и "Уральские авиалинии".

Кроме того, Египет также намерен увеличить число авиарейсов и провозных мощностей воздушного сообщения с Россией на фоне увеличения потока туристов. Указывалось, что и прямое авиасообщение между Россией и Алжиром может быть возобновлено в начале 2027 года.

