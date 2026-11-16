Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Главной новогодней елью России станет 95-летнее дерево из городского округа Клин Московской области, сообщили в пресс-службе Управления делами президента РФ.

Комиссия выбирала дерево из двух десятков претендентов, а общая протяженность маршрута составила около 3 тысяч километров. Поиски проходили как летом, так и осенью. Подходящая ель обнаружилась на территории Воронинского участкового лесничества.

Высота дерева – 27 метров, диаметр ствола – 72 сантиметра. Крона густая, правильная, пирамидальная.

"Специалисты оценивали деревья по комплексу параметров, учитывая не только внешний вид, но и состояние, а также выносливость к перепадам температур, ветру и морозу", – добавили в пресс-службе.

Спилят ель 7 декабря, после чего она отправится в Кремль.

Ранее из Великого Устюга в шестое новогоднее путешествие по стране отправился поезд Деда Мороза. За время поездки состав преодолеет 24 тысячи километров и посетит 65 городов. Маршрут будет проходить через Русский Север, Заполярье, Сибирь, Урал, Поволжье и центральные регионы России.

Поезд остановится в Москве 2 и 3 января, в Новосибирске – 27 ноября, в Екатеринбурге – 4 декабря, в Нижнем Новгороде – 26 декабря. В Санкт-Петербурге состав будет находиться 6 и 7 января. Путешествие завершится 9 января возвращением в Великий Устюг.

