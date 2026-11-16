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В Костроме 39-летнему жителю предъявили обвинение в разбое и убийстве предпринимательницы из Шарьи, сообщили в Следственном комитете по Костромской области.

СК полагает, что мужчина, зная о достатке женщины, решил ее ограбить. Он заранее выяснил маршрут ее поездок, приобрел оружие, накладные бороду, усы и брови, а также камуфляжный костюм, кепку и перчатки.

В апреле он явился к дому женщины, отравил сторожевую собаку, а затем стал поджидать хозяйку. Когда она въехала во двор на автомобиле, нападавший ударил ее несколько раз и выстрелил в голову. Затем он забрал деньги, банковские карты и другое имущество и скрылся.

Вскоре мужчину задержали. Ему предъявили обвинение в разбое с оружием и причинении тяжкого вреда здоровью, в убийстве при разбое, а также в незаконном обращении с оружием по двум эпизодам. По ходатайству следователя обвиняемый находится под стражей.

Ранее Красносельский районный суд Санкт-Петербурга до 8 декабря отправил под стражу местную жительницу, обвиняемую в покушении на убийство 12-летнего сына. По версии следствия, когда женщина с ребенком была у Дудергофского озера, она достала заранее купленную бутылку 70-процентной уксусной кислоты и насильно влила содержимое в рот мальчика.

