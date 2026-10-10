Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 октября, 17:49

Происшествия

Жительница Петербурга арестована за попытку убить сына с помощью уксуса

Фото: телеграм-канал "Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга"

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга до 8 декабря заключил под стражу местную жительницу, обвиняемую в покушении на убийство своего 12-летнего сына. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По данным следствия, днем 8 октября женщина вместе с ребенком находилась у Дудергофского озера. Там она достала заранее купленную бутылку 70-процентной уксусной кислоты и насильно влила ее содержимое в рот мальчика.

Кроме того, фигурантка облила уксусом лицо сына, погрузила его в воду и скрылась с места происшествия, не оказав помощи. Ребенку удалось самостоятельно выбраться на берег.

В отношении женщины возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего, ей предъявлено обвинение. Свою вину фигурантка признала частично и не возражала против ареста.

Ранее в Москве 44-летнего мужчину, который пытался расправиться с супругой и сыном, был приговорен к 8,5 года колонии строгого режима. Выяснилось, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире дома в Линейном проезде поругался с женой и ребенком, после чего взял на кухне нож и напал на них.

Пострадавшим удалось выбраться из квартиры. Сосед впустил женщину и мальчика к себе, запер входную дверь и вызвал скорую помощь.

Читайте также


судыпроисшествиярегионы

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

Волонтеры спасли собак из "концлагеря" для животных в Калуге

Измученным животным приходилось жить в стесненных обстоятельствах и есть друг друга

Читать
закрыть

Чем опасны популярные в Сети жидкие виниры?

Содержащийся в таких продуктах папаин разрушает большое количество органических соединений

После использования таких средств важно прополоскать рот

Читать
закрыть

Как не сойти с ума в квартире-студии?

Живя вдвоем, стоит договориться о праве на уединение

Также нужен ритуал завершения дня

Читать
закрыть

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика