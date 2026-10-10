Жительница Петербурга арестована за попытку убить сына с помощью уксуса

Фото: телеграм-канал "Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга"

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга до 8 декабря заключил под стражу местную жительницу, обвиняемую в покушении на убийство своего 12-летнего сына. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По данным следствия, днем 8 октября женщина вместе с ребенком находилась у Дудергофского озера. Там она достала заранее купленную бутылку 70-процентной уксусной кислоты и насильно влила ее содержимое в рот мальчика.

Кроме того, фигурантка облила уксусом лицо сына, погрузила его в воду и скрылась с места происшествия, не оказав помощи. Ребенку удалось самостоятельно выбраться на берег.

В отношении женщины возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего, ей предъявлено обвинение. Свою вину фигурантка признала частично и не возражала против ареста.

Ранее в Москве 44-летнего мужчину, который пытался расправиться с супругой и сыном, был приговорен к 8,5 года колонии строгого режима. Выяснилось, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире дома в Линейном проезде поругался с женой и ребенком, после чего взял на кухне нож и напал на них.

Пострадавшим удалось выбраться из квартиры. Сосед впустил женщину и мальчика к себе, запер входную дверь и вызвал скорую помощь.

