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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил надежду, что спецоперация на Украине завершится в течение года. Об этом он заявил в ходе прямой линии, передает ТАСС.

"Никто не знает, когда закончится СВО, все в руках Всевышнего, но я точный прогноз дать не могу. Я надеюсь, что в течение года завершится СВО", – сказал Кадыров.

По его словам, российские бойцы, в том числе чеченские, в зоне спецоперации "работают на результат и делают успехи".

Ранее бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что продолжение конфликта отвечает интересам Владимира Зеленского и связанных с ним лиц. Она считает, что украинское руководство не заинтересовано в скорейшем урегулировании ситуации.

В свою очередь, первая леди США Мелания Трамп выразила надежду, что новое перемирие по украинскому конфликту будет достигнуто до Рождества.