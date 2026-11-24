24 ноября, 20:12Политика
Кадыров выразил надежду, что СВО завершится в течение года
Фото: Legion-Media.com/ТАСС/Елена Афонина
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил надежду, что спецоперация на Украине завершится в течение года. Об этом он заявил в ходе прямой линии, передает ТАСС.
"Никто не знает, когда закончится СВО, все в руках Всевышнего, но я точный прогноз дать не могу. Я надеюсь, что в течение года завершится СВО", – сказал Кадыров.
По его словам, российские бойцы, в том числе чеченские, в зоне спецоперации "работают на результат и делают успехи".
Ранее бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что продолжение конфликта отвечает интересам Владимира Зеленского и связанных с ним лиц. Она считает, что украинское руководство не заинтересовано в скорейшем урегулировании ситуации.
В свою очередь, первая леди США Мелания Трамп выразила надежду, что новое перемирие по украинскому конфликту будет достигнуто до Рождества.
Песков заявил, что дата нового раунда переговоров в Абу-Даби пока не назначена