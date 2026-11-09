Трамп заявил, что Украина проявила "огромное неуважение" к России

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Президент США Дональд Трамп обвинил украинскую сторону в неуважительном отношении к России. Об этом он заявил в интервью телекомпании CBS News.

По словам главы Белого дома, подобное поведение Киев продемонстрировал в ходе одной из первых встреч между сторонами, посвященных урегулированию конфликта.

"Когда у них была первая встреча, к России было проявление огромное неуважение", – сказал Трамп.

При этом он не уточнил, о каких именно переговорах идет речь и какие действия украинской стороны он расценил как неуважение.

Вместе с тем Трамп обратил внимание, что переговоры об урегулировании на Украине увенчаются успехом, а страна по их итогам окажется "немного другой формы". Он также подчеркнул, что заинтересованные стороны чрезвычайно близки к заключению договоренностей.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины состоятся в Абу-Даби 10–11 ноября. Стороны обсудят договоренности в сфере безопасности, снижение эскалации, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к мирному урегулированию.

