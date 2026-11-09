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09 ноября, 06:56

Политика

Трамп заявил, что не ждет импичмента после победы демократов на выборах

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп не верит, что ему снова объявят импичмент после победы демократов на промежуточных выборах в конгресс. Об этом он рассказал в интервью каналу CBS.

"Не могу себе этого представить. Знаете, они уже это делали. Слушайте, а что я такого сделал?" – приводит слова Трампа телеканал.

Глава Белого дома также выразил уверенность, что Марко Рубио сохранит пост госсекретаря после промежуточных выборов. По словам Трампа, ему "очень нравится эта работа".

Ранее СМИ сообщали, что Рубио может уйти с должности, чтобы принять участие в президентской гонке 2028 года. Его главным соперником считается вице-президент Джей Ди Вэнс.

Журналисты также предположили, что пост госсекретаря после Рубио может занять спецпредставитель США по делам Южной и Центральной Азии, американский посол в Индии Серджио Гор. Он родился в Ташкенте в 1986 году под именем Сергей Гороховский. СМИ описывают его как "близкого соратника Трампа" и "доверенное лицо Рубио".

Сам Рубио уже опроверг утверждения СМИ о своей возможной отставке. По словам госсекретаря, он не знает, откуда у журналистов взялись такие сведения, а его план всегда заключался в том, чтобы работать на Трампа до окончания срока его полномочий.

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