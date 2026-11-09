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03:15

Политика

Трамп допустил встречу с Путиным и Си Цзиньпином в Китае

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что может встретиться с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином во время визита в Китай. Об этом он сообщил журналистам.

"Я собираюсь поехать в Китай, и, полагаю, одна из встреч будет с президентом Путиным и председателем Си Цзиньпином", – сказал Трамп.

По словам американского президента, в ходе переговоров стороны обсудят широкий круг вопросов, включая денуклеаризацию.

С 18 по 19 ноября в китайском Шэньчжэне состоится саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Трамп выразил готовность встретиться с Путиным и Си Цзиньпином в рамках этого саммита.

Ранее в МИД России указывали на то, что Москва нацелена на то, чтобы данная встреча состоялась. Кроме того, Россия планирует добиваться включения в повестку целого набора вопросов. При этом помощник российского лидера Юрий Ушаков говорил о том, что подготовка к встрече уже началась.

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