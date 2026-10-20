Трамп выразил готовность встретиться с Путиным и Си Цзиньпином

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Американский президент Дональд Трамп выразил готовность встретиться с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом лидер США заявил журналистам, сообщает "Газета.ру".

"Я бы сделал это", – сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможности проведения таких контактов.

Глава Белого дома уточнил, что встретился бы с Путиным и Си, если бы они этого захотели. По словам Трампа, возможные переговоры могли бы быть посвящены в основном сокращению ядерных вооружений, а не урегулированию украинского конфликта.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил возможность проведения трехсторонней встречи Путина, Трампа и Си в рамках саммита АТЭС в Китае. Однако в настоящее время нет предметных договоренностей и предложений по содержанию возможных переговоров, добавил он.