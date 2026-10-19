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19 октября, 05:05

Политика

Песков допустил возможность трехсторонней встречи России, США и Китая

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Россия, США и Китай допускают возможность проведения трехсторонней встречи на высшем уровне, однако конкретных договоренностей о ней пока нет. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил газете The Wall Street Journal.

По словам представителя Кремля, стороны пока не определились ни с форматом потенциальных переговоров, ни с вопросами, которые могли бы войти в повестку. При этом все три государства признают, что такая встреча в принципе возможна.

Владимир Путин также высказывался о перспективах переговоров с участием лидеров России, Китая и США. Он отметил, что возможность провести встречу на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во многом будет зависеть от принимающей стороны.

Саммит АТЭС пройдет 18–19 ноября в Шэньчжэне. Комментируя проведение трехсторонней встречи глав государств в рамках этого мероприятия, помощник президента России Юрий Ушаков указывал, что инициатива останется за Пекином. По его словам, пока этот вопрос не прорабатывался, но идея "интересная" и "витает в воздухе".

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