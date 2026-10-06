Ушаков: инициатива по встрече глав РФ, КНР и США на саммите АТЭС останется за Пекином

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Инициатива по проведению трехсторонней встречи Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на полях саммита АТЭС останется за Пекином. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Он отметил, что пока этот вопрос не прорабатывался, но идея, по его словам, "интересная" и "витает в воздухе". По словам Ушакова, организация такой встречи станет возможной, если Трамп подтвердит свое участие в мероприятии.

Помощник президента добавил, что российская сторона еще не ознакомилась с подробной программой саммита. Он предположил, что в ходе мероприятия найдется время как для двусторонних, так и для трехсторонних переговоров.

В то же время Ушаков подтвердил, что договоренность о двусторонней встрече Путина и Си Цзиньпина на полях саммита уже достигнута. Однако точного времени еще нет.

Саммит АТЭС пройдет 18–19 ноября в Шэньчжэне. Си Цзиньпин пригласил Трампа в Китай на мероприятие в ходе своего визита в Вашингтон. Приглашение прозвучало во время чайной церемонии.

