Фото: abc7chicago.com

В американском штате Калифорния разбился вертолет Robinson R22. Находившиеся на борту два человека погибли, сообщил телеканал ABC.

Инцидент произошел 23 ноября около 09:30 по местному времени (20:30 по московскому времени). Воздушное судно врезалось в склон холма.

Расследование проводят Национальный совет по безопасности на транспорте и Управление гражданской авиации США. Специалистам предстоит выяснить, что привело к падению вертолета.

Ранее самолет с тремя людьми на борту потерпел крушение в районе северной части национального парка Гранд-Каньон в американском штате Аризона. Никто из находившихся на борту не выжил.