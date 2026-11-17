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Самолет с тремя людьми на борту потерпел крушение в районе северной части национального парка Гранд-Каньон в американском штате Аризона. Никто из находившихся на борту не выжил, сообщила пресс-служба парка.

О пропаже воздушного судна центр связи Гранд-Каньона узнал 16 ноября в 09:30 по московскому времени. Обломки обнаружили сотрудники Службы национальных парков США примерно в 20:15 в районе залива.

Причины авиакатастрофы пока не установлены. Расследованием происшествия займется Национальный совет по безопасности на транспорте США при содействии Службы национальных парков.

Ранее в Непале столкнулись два туристических вертолета при заходе на посадку в районе Солукхумбу на востоке страны. Авария случилась возле отеля Edelweiss Pheriche в деревне Периче, неподалеку от базового лагеря Эвереста. В результате погиб иностранный гражданин.