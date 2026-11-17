Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще 18 беспилотников, летевших в сторону столицы. Об этом мэр написал в MAX.

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

С учетом последнего перехвата общее число сбитых БПЛА с вечера 16 ноября достигло 250.

На фоне атаки в трех аэропортах столичного региона сохраняются ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры действуют во Внуково, Домодедово и Жуковском. Шереметьево остается единственным аэропортом Москвы, работающим без ограничений.