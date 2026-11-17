17 ноября, 02:51Мэр Москвы
Собянин: силы ПВО уничтожили еще 18 БПЛА на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще 18 беспилотников, летевших в сторону столицы. Об этом мэр написал в MAX.
На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
С учетом последнего перехвата общее число сбитых БПЛА с вечера 16 ноября достигло 250.
На фоне атаки в трех аэропортах столичного региона сохраняются ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры действуют во Внуково, Домодедово и Жуковском. Шереметьево остается единственным аэропортом Москвы, работающим без ограничений.