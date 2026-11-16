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Клиенты американских банков JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo и Capital One столкнулись с трудностями при использовании сервисов. О проблемах в их работе сообщила газета New York Post.

По данным Downdetector, на работу Chase поступило более 3,3 тысячи жалоб. Еще около 1,4 тысячи обращений в общей сложности касались неполадок в Bank of America и Wells Fargo. Клиенты не могли войти в банковские приложения и проверить состояние счетов. О проблемах также сообщали пользователи сервиса денежных переводов Zelle.

Представитель Chase подтвердил технические неполадки. Из-за них обработка некоторых операций занимает больше времени, чем обычно. При этом клиенты по-прежнему могут пользоваться своими счетами и средствами.

В Zelle заявили, что система работает в штатном режиме. По словам представителей компании, проблемы возникли на стороне банков, которые обслуживают пользователей. Причины одновременных сбоев в нескольких финансовых учреждениях пока не установлены.

Ранее в социальных сетях распространились сообщения о якобы готовящемся "цифровом апокалипсисе" 17 ноября. Согласно этой теории, интернет должен отключиться на три месяца, а данные банковских клиентов – обнулиться.

Автором слуха стал пользователь соцсети X под ником Wesley. Он утверждал, что события начнутся с масштабных хакерских атак на крупнейшие банки.