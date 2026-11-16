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Пожарные ликвидировали возгорание в строящемся здании на Открытом шоссе, владении 9, на востоке Москвы. Об этом сообщило ГУ МЧС России по столице.

В ведомстве отметили, что горели строительные леса и материалы на 20-м и 21-м этажах здания. Информации о пострадавших не поступало.

Как рассказали ТАСС в оперативных службах, площадь пожара составляла 50 квадратных метров.

О пожаре в строящемся жилом комплексе "НАЗАРЕ" рядом со станцией метро "Бульвар Рокоссовского" сообщалось вечером 16 ноября. Очевидцы рассказывали, что сверху падали металлические обломки, а рабочие могли оставаться внутри здания.

Позднее возгорание локализовали. По данным девелопера "Мангазея", пожар произошел на верхнем этаже строящегося корпуса. Ситуацию контролировали профильные службы.