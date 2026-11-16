Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО уничтожили 17 беспилотников, летевших в сторону Москвы в понедельник, 16 ноября. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам градоначальника, к месту падения обломков БПЛА уже прибыли специалисты экстренных служб.

Одна из крупнейших с начала года атака БПЛА на столичный регион началась 15 ноября. По данным мэра, в период с 17:00 15-го числа до 08:00 16 ноября на Москву летели около 600 дронов.

В указанный период большая часть беспилотников была уничтожена на дальних рубежах. 191 БПЛА сбили на подлете к городу.

