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Совет Госдумы отложил рассмотрение во втором чтении законопроекта о дистанционной продаже вина через сайт "Почты России" на более поздний срок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в палате парламента.

Документ предусматривает проведение эксперимента по онлайн-продаже трех видов алкогольной продукции: вина, крепленого и игристого вина. Речь идет только о напитках, изготовленных из винограда, выращенного на территории России.

Эксперимент планируется провести в Москве и Московской области. Участие в нем будет добровольным. При этом правительство сможет принять решение о расширении территории его проведения.

Ранее Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) выступила против дистанционной продажи алкоголя и табака, указав на социальные, правовые и экономические риски такого формата.

Глава организации Станислав Богданов отметил, что при онлайн-торговле сложно обеспечить контроль за лицензированием, хранением и временем продажи продукции, а передача заказа курьером не позволяет проводить проверки так же, как в обычном магазине.

