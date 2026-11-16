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Советский районный суд Махачкалы заключил под стражу Хабиба Сайгидахмедова, подозреваемого в убийстве самбиста Вацилова Давудова во время свадьбы в банкетном зале, сообщает РИА Новости из зала суда.

Инстанция удовлетворила ходатайство следствия об избрании меры пресечения. Подозреваемый будет находиться под стражей до 14 января.

Конфликт между гостями свадьбы в Махачкале произошел 14 ноября. Ссора переросла в драку, один из ее участников выстрелил в другого из травматического пистолета. Пострадавший получил ранение в голову и скончался.

Погибшим оказался призер чемпионата России по самбо Давудов, сообщили в правоохранительных органах республики. Ему был 31 год. Он брал бронзу на чемпионате России по самбо в 2023 году, а также на Кубке России по дзюдо в 2022 и 2023 годах.

Подозреваемый, которого задержали после конфликта – 23-летний житель Махачкалы. По информации МВД по Дагестану, по предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

