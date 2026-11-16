Фото: Агентство "Москва"

Певица Татьяна Куртукова готовит к выпуску совместную композицию с рэп-исполнителем Бастой (Василием Вакуленко. – Прим. ред.). Об этом она рассказала в эфире шоу "1+1" на "Новом Радио".

По словам артистки, Баста принял участие в создании песни. При этом Куртукова пока не стала раскрывать подробности будущего релиза, отметив, что новая работа не будет похожа на ее предыдущие композиции.

Ранее Куртукова записала песню "Ничего дороже" для семейной сказки "Морозко", премьера которой состоялась 22 октября. Композицию написал продюсер и композитор Fargo (Арутюн Тамамян), с которым певица уже не раз сотрудничала.

По словам артистки, она согласилась принять участие в проекте без колебаний, поскольку считает сказку важной частью русского культурного кода.