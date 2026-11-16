Фото: 123RF.com/joseh51

Мужчину российского происхождения с тяжелыми ножевыми ранениями обнаружили рядом с Киккским монастырем на Кипре, сообщило издание Phileleftheros.

По данным СМИ, его нашла бригада скорой помощи утром в понедельник, 16 ноября. У мужчины были ножевые ранения в живот и шею. Его доставили в больницу Никосии, где сделали операцию.

Полиция выясняет место жительства пострадавшего, а также изучает записи с камер видеонаблюдения в районе.

В свою очередь, местная газета Politis отметила, что мужчину обнаружили на сельской дороге недалеко от монастыря. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в реанимации. Национальность пострадавшего издание не указало, называя его иностранцем. Полиция не исключила, что мужчина стал жертвой преступления.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция ищет неизвестного, который нанес ножевое ранение 22-летнему жителю Москвы у Дворца культуры и техники имени И. И. Газа. Инцидент произошел 15 ноября около 21:00.

В полицию поступило сообщение о ножевом ранении мужчины у дома 72 по проспекту Стачек. Прибывший наряд обнаружил на первом этаже бара в здании концертного зала молодого человека в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшего с множественными ножевыми ранениями живота госпитализировали в тяжелом состоянии.

