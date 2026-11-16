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В Лос-Анджелесе на церемонии Governors Awards вручили почетный "Оскар" актрисе Гленн Клоуз и режиссеру Ридли Скотту. Об этом сообщило агентство Reuters.

Такой "Оскар" отмечает не отдельную картину, а выдающиеся достижения и вклад в кино. Клоуз сама получила награду и обратилась к гостям. Скотт принял награду в видеообращении, в котором почтил память брата – режиссера Тони Скотта.

"Я польщен и с гордостью принимаю эту награду, но я принимаю ее и за Тони. Его работы, безусловно, могли бы заслужить такое признание", – сказал Скотт.

Среди других лауреатов – аниматор Флойд Норман, ему также вручили почетный "Оскар". Награду имени Ирвинга Тальберга получили продюсеры Памела Коффлер и Кристин Вашон.

Ранее СМИ сообщили, что актера Юру Борисова планируют выдвинуть на премию "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль" за фильм "Искусственный" о событиях в компании OpenAI. Саму картину тоже планируют представить во всех основных категориях.