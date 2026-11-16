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Из учебника по литературному чтению для третьего класса убрали часть стихотворения Александра Пушкина "Зимний вечер" из-за требований к содержанию образовательных материалов. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба ГК "Просвещение".

В издательстве сослались на критерии педагогической экспертизы, утвержденные приказом Минпросвещения от 2 декабря 2022 года № 1053. Они предусматривают, что в учебных материалах не должно быть информации, побуждающей к употреблению алкоголя. Подобные ограничения для контента, предназначенного детям, также закреплены законом "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

В центре обсуждения оказалось четверостишие со строкой "Выпьем, добрая подружка", которого не оказалось в пособии. Учебник выпустили в 2023 году в составе серии "Литературное чтение. 1–4 классы", включенной в федеральную рабочую программу начального общего образования.

Ранее советник президента России и председатель Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ Елена Ямпольская обратила внимание на то, что "Зимний вечер" вообще не предусмотрен программой для третьеклассников. По ее мнению, стихотворение следует изучать в пятом классе.

