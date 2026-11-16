Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Несколько человек поступили в больницы Саратовской области после употребления вяленой рыбы, в которой ранее нашли возбудителей описторхоза, сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения региона.

В ведомстве уточнили, что пациентов принимают для уточнения диагноза, и подчеркнули, что госпитализация не носит массового характера. При этом не уточняется, сколько именно человек поступило.

В ноябре несколько жителей Пугачева обратились к врачам после покупки рыбных продуктов в местном магазине. В министерстве здравоохранения региона сообщали, что семь человек госпитализировали, позже их выписали.

По данным управления Роспотребнадзора по Саратовской области, по состоянию на 5 ноября пострадали 19 человек. Они употребляли вяленую рыбу из сети магазинов "Пивзавод".

Лабораторные исследования показали, что в рыбе, приобретенной пострадавшими в магазине, есть возбудители описторхоза. Из продажи изъяли 35 килограммов рыбной продукции.

Ранее в иракской провинции Майсан с признаками удушья в больницу доставили 61 ученицу подготовительной школы. Перед этим оттуда госпитализировали 59 человек с подозрением на отравление после утечки хлора.

Состояние пострадавших врачи оценивали как легкое или средней тяжести. Предположительно, источник утечки хлора находится на одном из объектов рядом со школой.

