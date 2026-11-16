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Число выявленных банкнот с признаками подделки сократилось за год на 21% и составило 1 290 штук. Об этом говорится в информационном материале Центробанка России "О наличном денежном обороте за III квартал 2026 года".

Годом ранее, на 1 октября 2025 года, этот показатель составлял 1 645 штук. Таким образом, за отчетный период регулятор зафиксировал заметное снижение числа фальшивок, обнаруженных в наличном обороте.

Ранее сообщалось, что мошенники чаще всего подделывают купюры номиналом 1 000 рублей. Как рассказали в МВД, распознать простую подделку можно, если намочить банкноту, поскольку злоумышленники чаще всего используют клей для внедрения металлизированной полосы.

В ведомстве рекомендовали россиянам получать наличные только в банках, где купюры проверяются специальным оборудованием. Ознакомиться с наглядным иллюстрированным списком признаков подлинности денежных купюр можно на сайте ЦБ РФ.