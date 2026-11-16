Фото: ТАСС/Александр Чумичев

В Москве умер бывший министр печати и информации РФ, экс-заместитель председателя правительства России Михаил Полторанин, сообщил ТАСС его сын Константин Полторанин. Чиновнику было 86 лет.

"Отец умер сегодня в больнице в Коммунарке на 87-м году жизни, не дожив неделю до дня рождения", – сказал сын Полторанина.

Михаил Полторанин родился 22 ноября 1939 года в городе Лениногорске (сейчас Риддер) Восточно-Казахстанской области Казахской ССР. В 1966 году окончил факультет журналистики Казахского государственного университета имени С. Кирова, в 1970 году – Высшую партийную школу при ЦК КПСС в Москве.

Свою карьеру он начал в 1956 году бетонщиком на строительстве Братской ГЭС. С 1958 по 1961 год проходил срочную службу в Советской армии на Дальнем Востоке. В 1961 году вступил в КПСС, вышел из партии летом 1990 года.

С 1964 по 1968 год работал собственным корреспондентом газеты "Рудный Алтай" и заместителем редактора газеты "Лениногорская правда". В 1970–1975 годах был специальным корреспондентом и ответственным секретарем газеты "Казахстанская правда". С 1975 по 1986 год работал в газете "Правда", где прошел путь от собственного корреспондента по Казахской ССР до заместителя редактора отдела партийной жизни.

Весной 1986 года в "Правде" вышла серия статей Полторанина о злоупотреблениях партийных работников в Ворошиловграде (сейчас Луганск). Этот цикл материалов привел к отставке членов бюро Ворошиловградского обкома КПСС и принес автору широкую известность.

В конце 1986 года по инициативе первого секретаря Московского горкома КПСС Бориса Ельцина Полторанин получил должность главного редактора газеты "Московская правда". В конце 1987 года он написал и распространил среди редакторов союзных газет текст, якобы представлявший собой стенограмму выступления Ельцина на октябрьском пленуме ЦК КПСС. В отличие от настоящей речи, документ содержал критику высшего партийного руководства и получил широкое хождение в самиздате. В январе 1988 года Полторанина освободили от должности главного редактора.

Должность министра печати и массовой информации РСФСР/РФ он занимал с 14 июля 1990 года по 25 ноября 1992 года – в правительствах Ивана Силаева, Бориса Ельцина и Егора Гайдара. С 22 февраля по 25 ноября 1992 года он являлся заместителем председателя правительства РФ, при этом за ним оставался пост министра печати и информации.

С 25 декабря 1992 года по 22 декабря 1993 года руководил Федеральным информационным центром России, подчиненным президенту РФ. В декабре 1993 года центр был полностью упразднен.

В 1993–1995 годах Полторанин был депутатом Государственной думы РФ I созыва, возглавлял комитет по информационной политике и связи. В 1995 году баллотировался в Госдуму II созыва, но проиграл выборы. С 1996 года был президентом телевизионной корпорации "Момент истины", с 1997 года – генеральным директором телекомпании "ТВ-3 Россия".

