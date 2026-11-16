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Частоту употребления манной каши лучше ограничить из-за ее влияния на уровень сахара в крови. Об этом сообщает издание "Абзац" со ссылкой на эндокринолога Алексея Калинчева.

Специалист отметил, что человек без аллергии на глютен может спокойно есть другие каши, норма употребления которых составляет 100–200 граммов в вареном виде 2–3 раза в день.

По словам Калиничева, при выборе крупы необходимо учитывать не только ее вид, но и сочетаемость с другими продуктами. Например, сложные углеводы лучше дополнять источниками белка, полезных жиров и овощами, а для людей с сахарным диабетом особенно важно соблюдать этот принцип.

"Гречневая крупа считается лучшей в этом плане, но здесь важна не сама крупа, а с чем ее человек ест. При диабете надо обязательно сочетать сложные углеводы с белком и полезными жирами. Например, гречка с курицей и оливковым маслом плюс овощи по сезону и переносимости", – пояснил эндокринолог.

Ранее доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин рассказал, что цельнозерновая овсяная крупа превосходит геркулес по содержанию полезных веществ за счет минимальной термической обработки на производстве. С точки зрения биохимии и диетологии полезнее именно цельнозерновая овсянка, подчеркнул он.