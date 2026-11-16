Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве задержан 38-летний врач-инфекционист, подозреваемый в мошенничестве: по данным следствия, он взял кредит на 1,16 миллиона рублей, оформив его на свою умершую пациентку. Об этом РЕН ТВ рассказал источник.

По информации собеседника, мужчина работает в одной из столичных больниц. Пациенткой была 57-летняя москвичка, она скончалась 18 августа. На следующий день после ее смерти медик вошел в мобильное банковское приложение на телефоне умершей и оформил на нее кредит.

Деньги поступили на счет женщины, после чего их перевели на другой счет. Правоохранители квалифицировали действия задержанного как мошенничество.

Как сообщили Москве 24 в департаменте здравоохранения, информация о задержании врача является недостоверной. Умершая пациентка являлась родной матерью медика, и кредит, о котором идет речь, был оформлен еще при ее жизни.

"Никаких противоправных действий врач не совершал. Врача правоохранительные органы не задерживали", – отметили в ведомстве.

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