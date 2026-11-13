В Санкт-Петербурге на собиравшего деньги якобы для пенсионерки блогера завели дело

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Возбуждено уголовное дело в отношении блогера, который собирал деньги для якобы нуждающейся пожилой женщины в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС заявила руководитель пресс-службы главного следственного управления Следственного комитета России по региону Анастасия Глущенко.

По данным следствия, в сентябре этого года блогер организовал сбор денежных средств под предлогом помощи пожилой женщине для покупки ей отдельного жилья. С этой целью юноша публиковал в социальной сети видеозаписи с участием пенсионерки, скрывая факт родства с ней.

Фигурант рассказывал зрителям о случайном знакомстве с женщиной и указывал на необходимость помочь ей материально. В результате ему перечислили свыше 750 тысяч рублей, которыми блогер мог распорядиться по своему усмотрению.

Было установлено, что пенсионерка не нуждалась в жилье. Глущенко уточнила, что местонахождение парня определили, был проведен обыск. Его задержали. В отношении юноши возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере"). Позже фигуранту определят меру пресечения.

Ранее в Калининграде задержали мошенников, которые лишали жилья детей-сирот. Фигуранты и их соучастники находили на территории региона детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, после чего предлагали им помощь в получении сертификата на недвижимость.

После этого злоумышленники показывали потерпевшим жилой дом в Гвардейском районе. Когда дети-сироты оплачивали жилье, фигуранты от их имени заключали договоры купли-продажи третьему лицу. Денежные средства пострадавшие назад не получали.