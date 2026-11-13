Подозреваемый в убийстве и расчленении родителей в Ростове-на-Дону признал вину

Фото: МАХ/"Следком"

Подозреваемый в убийстве и расчленении родителей-пенсионеров в Ростове-на-Дону признал вину на допросе. Соответствующее видео опубликовало следственное управление СК России по Ростовской области.

"Да, признаю (вину. – Прим. ред.)", – сказал фигурант дела, отвечая на вопрос следователя.

Тела пожилых супругов обнаружили в морозильной камере в квартире 11 ноября. Правоохранители считают, что убийство произошло в конце сентября. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Подозреваемым в совершении преступления стал 49-летний сын погибших. СМИ писали, что он уже имел судимость за убийство, официально нигде не работал, только подрабатывал таксистом.

Мужчину задержали 12 ноября в городе Макеевке Донецкой Народной Республики. После этого его передали следственным органам.