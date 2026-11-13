Университет "Синергия" оказывает всестороннее содействие следствию

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Университет "Синергия" оказывает следствию всестороннее содействие, его работа продолжается в штатном режиме. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе вуза.

Расследование касается исполнения двух госконтрактов с Росмолодежью, которые были заключены в 2023 и 2024 годах. Оба контракта были получены в результате конкурентных процедур и выполнены в полном объеме, подчеркнули в вузе. Все работы были завершены в установленные сроки, прошли экспертизу и были официально приняты.

При этом созданные образовательные программы, как утверждают представители организации, реально работали – свыше 50 тысяч человек прошли обучение, а более 36 тысяч получили удостоверения о повышении квалификации.

Уголовное дело было возбуждено "по факту, а не в отношении университета или его сотрудников", пояснили в "Синергии". Обвинения никому из сотрудников не предъявляли.

Ранее СМИ писали, что в Москве задержали проректора университета по региональному развитию Михаила Ерофеева. Его поместили в изолятор временного содержания. Отмечалось, что поводом для расследования стал госконтракт, заключенный на десятки миллионов рублей.

Деньги выделили на создание онлайн-курса для повышения квалификации. Основная часть работ была возложена на субподрядчиков – на это потратили около 13,5 миллиона рублей. Заказчик выплатил всю сумму контракта, однако возникли подозрения о возможной краже больше половины бюджетных средств. Ущерб может составлять 20 миллионов рублей.