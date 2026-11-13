Новые экспонаты четырех музеев Москвы можно увидеть с "Мосбилетом"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новые экспонаты появились в четырех московских музеях с начала 2026 года. Обновления затронули Дом-музей Сергея Есенина, Музей космонавтики, Государственный Дарвиновский музей и Дом Гоголя, сообщили на портале мэра и правительства столицы.

В Доме-музее Есенина постоянную экспозицию обновили к 30-летию учреждения. Среди новых предметов – рубашка-косоворотка первой четверти XX века из коллекции сына поэта Сергея Есенина Константина Есенина. Такая одежда была частью узнаваемого образа Есенина-старшего, чье творчество тесно связано с темой русской деревни.

Кроме того, посетителям представили карманное зеркало поэта, белое полотенце с вышивкой, принадлежавшее его сестре Екатерине, и чернильницу из дома, где Есенин жил с последней супругой Софьей Толстой-Есениной. Эти вещи позволяют узнать больше о повседневной жизни писателя и его близких.

В Музее космонавтики в сентябре обновили зал "Космический дом на орбите". Там изменили цветовое оформление и разместили фриз длиной более 80 метров с изображением основных этапов развития отечественной космонавтики. В витринах выставили свыше 50 артефактов, которые прежде не показывали посетителям.

Также экспозицию дополнили интерактивными панелями с кадрами работы космонавтов на орбитальных станциях и в открытом космосе. Отдельный экран посвятили современным достижениям российской космической программы.

В начале октября обновили витрину, посвященную священным животным, в Государственном Дарвиновском музее. Она рассказывает о том, какое место звери и птицы занимали в религиозных представлениях древних народов. В разных культурах их почитали как воплощения божеств, защитников или символы природных сил.

Коллекцию Дома Гоголя пополнил реалистичный скульптурный манекен писателя. Его создали к юбилейным датам, связанным с комедией "Ревизор": 190-летию премьеры и первой публикации произведения, а также 175-летию последнего авторского чтения Гоголя. Манекен изображает писателя на генеральной репетиции пьесы и размещен в посвященном ей зале.

Экспонат изготовил скульптор Владимир Трулов по рисунку актера Петра Каратыгина. Он стал частью проекта "В гостях у Гоголя. 2.0", цель которого – сделать музейную экспозицию доступнее для незрячих и слабовидящих посетителей.

Ранее сообщалось, что до 15 ноября в столице проходит очередная акция "Московская музейная неделя". В частности, в оставшиеся дни можно посетить Государственный музей обороны Москвы и галерею "Краснохолмская", где проходит проект "Мозг. Искусство сознания".