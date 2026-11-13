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13 ноября, 14:22

Технологии

Россияне пожаловались на сбои в работе чат-бота Claude AI

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Российские пользователи столкнулись с перебоями в работе чат-бота Claude AI компании Anthropic. Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга сбоев Detector404.

За последние сутки платформа получила более 600 жалоб, из них 415 – за один час. Согласно графику сервиса, массовый сбой начался в 12:40 по московскому времени.

В основном пользователи сообщают о проблемах с авторизацией, работой чат-бота и мобильного приложения. Больше всего жалоб поступило из Санкт-Петербурга (6%) и Москвы (5%).

При этом известно, что Anthropic планировала ограничить использование Claude российскими компаниями с 12 ноября независимо от фактического местонахождения их сотрудников. Правила должны были распространиться на организации, зарегистрированные или имеющие штаб-квартиру в неподдерживаемых странах, а также на компании, которые прямо или косвенно контролируются физическими или юридическими лицами из этих государств.

Предполагалось, что ограничения затронут Claude.ai, Claude Code, Cowork, API и модели, доступные через облачные платформы и авторизованных посредников.

В Anthropic подчеркивали, что речь идет не о новом запрете, а о разъяснении уже действовавших правил. Ограничения компания объяснила требованиями законодательства и политикой безопасности.

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