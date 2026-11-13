Журналиста Александра Плющева оштрафовали на 50 тыс руб по закону об иноагентах

Фото: ТАСС/URA.RU/Александр Мамаев (Александр Плющев признан в РФ иноагентом)

Бабушкинский районный суд Москвы оштрафовал журналиста и блогера Александра Плющева (признан в РФ иноагентом) на 50 тысяч рублей за нарушение законодательства о деятельности иностранных агентов. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Поводом для привлечения к ответственности стало непредставление необходимых сведений в уполномоченный орган.

Ранее за аналогичное нарушение на 40 тысяч рублей был оштрафован актер Артур Смольянинов (признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). До этого он получал штраф за отсутствие маркировки иностранного агента в соцсетях.

Кроме того, в апреле Смольянинов был заочно приговорен к восьми годам колонии общего режима по делу о распространении фейков о российской армии. Его объявили в международный розыск и заочно арестовали.

