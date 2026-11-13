Врач Милинис: магний не является седативным средством

Фото: depositphotos/Dmyrto_Z

Магний не является седативным средством. Его употребление может улучшить сон и снять мышечное напряжение, но ожидать от него полноценного эффекта успокоительного не стоит. Об этом сообщила пресс-служба Депздрава Москвы со ссылкой на участкового врача городской поликлиники № 45, автора блога о спортивной медицине Алисию Милинис.

Эксперт прокомментировала данные аналитиков о ежемесячном увеличении роста спроса на магний в 3% на российских маркетплейсах с начала 2026 года. По словам специалиста, добавка участвует более чем в 300 реакциях в организме: помогает работать мышцам, нервам и поддерживает сердечный ритм, давление и уровень глюкозы.

Милинис отметила, что она содержится в листовой зелени, в частности шпинате, цельных злаках, орехах и семенах, бобовых, авокадо, какао, жирной рыбе и темном шоколаде. Однако Милинис предупредила, что большинству людей хватит сбалансированного рациона для получения необходимого количества этого минерала.

"Врач может назначить магний людям с заболеваниями ЖКТ, которые нарушают всасывание магния из еды, людям с диабетом, тем, кто долго принимает мочегонные препараты или лекарства, снижающие кислотность желудка, пожилым людям", – уточнила врач.

При этом начинать самостоятельное употребления добавки не рекомендуется, подчеркнула она. Кроме того, к этому стоит относиться осторожнее при наличии заболеваний почек, поскольку магний выводится хуже и может накапливаться в организме, при приеме некоторых антибиотиков и других лекарств – минерал может ухудшать их всасывание, а также при чувствительном кишечнике.

Признаки нехватки магния в организме можно спутать с другими проблемами со здоровьем, поэтому выявить дефицит и подобрать нужную терапию может только врач, заключила Милинис.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Александра Разаренова заявила, что переизбыток магния может приводить к серьезным проблемам с ЖКТ и даже нарушению дыхания. По ее словам, всплеск интереса россиян к добавке в большей степени можно объяснить тем, что она сейчас активно рекламируется как средство для улучшения сна, уменьшения стресса и повышения работоспособности.

Врач предупредила, что при чрезмерном поступлении магния, особенно на фоне нарушения функции почек, иногда способна развиться гипермагниемия. Она может сопровождаться снижением артериального давления, выраженной мышечной слабостью, угнетением сухожильных рефлексов – вплоть до нарушения дыхания и сердечной деятельности. В тяжелых случаях это может стоить человеку жизни, предупредила Разаренова.