ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта в Харьковской и Сумской областях

Фото: mil.ru

Российские бойцы установили контроль над селами Котовка и Никольским в Харьковской и Сумской областях Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как указали в ведомстве, населенных пункты заняли подразделения группировки войск "Север".

Ранее ВС РФ ударили по украинским энергообъектам. В частности, атаке подверглась электроподстанция напряжением 330 киловольт в Кривом Роге Днепропетровской области. Еще две подстанции напряжением 110 и 330 киловольт вышли из строя в населенных пунктах Маяки и Усатово Одесской области.

Прошедшей ночью российские военные поразили предприятие ракетно-космической промышленности в Киеве, где собирали дроны средней дальности типа "Хорнет". Для нанесения удара использовались высокоточное оружие и ударные беспилотники.