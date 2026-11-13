СК подтвердил, что при взрыве авто в Чертанове пострадал политолог Заворотный

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При взрыве автомобиля в столичном районе Чертаново Северное пострадал политолог, экс-пресс-секретарь бывшего премьера Украины Николая Азарова Сергей Заворотный. Об этом заявил Следственный комитет России в MAX.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство, совершенном общеопасным способом организованной группой. Как сообщили в ведомстве, в настоящий момент следователи проводят комплекс необходимых действий. Будут назначены экспертизы, включая медицинскую и взрывотехническую.

В СК добавили, что в настоящее время Заворотный находится в одной из городских больниц. Ему оказывают медицинскую помощь.

Автомобиль взорвался на Кировоградской улице на юге Москвы утром 13 ноября. По словам очевидца, в момент ЧП водителя выбросило из машины на дорогу через лобовое стекло. Свидетель вызвал скорую помощь.

В СМИ заявили, что Заворотному оторвало руку. У него также диагностированы ушиб мозга, открытый перелом голени, перелом ребер.

В свою очередь, Азаров связал инцидент с действиями украинских спецслужб. Он не сомневается в их причастности, так как Заворотный занимается серьезной работой. Экс-премьер Украины сказал, что считает случившееся тяжелым известием для себя.

