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13 ноября, 11:48

Шоу-бизнес

Волочкова выразила недовольство вопросами журналистов о ее отношениях с дочерью

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова резко отреагировала на слухи о своих отношениях с дочерью Ариадной и пригрозила разбить камеру журналисту. Инцидент произошел на презентации книги Марии Макаренко, передает "Звездач" в MAX.

Поводом для гнева стали разговоры о том, что артистка якобы хочет лишить свою дочь наследства. Сама Волочкова заявила, что ее возмущает, когда Ариадну называют не дочерью, а наследницей.

"Люди, вы о чем?! Почему вы думаете сразу о моих деньгах, которые должны достаться дочери?" – возмутилась она.

Балерина указала, что не собирается умирать в ближайшее время и завещание еще не писала. Она подчеркнула, что хочет жить долго и счастливо.

Ранее Волочкова рассказала о напряженных отношениях с дочерью. По ее словам, 21-летняя Ариадна не хочет общаться с матерью даже по телефону, из-за чего артистка даже не смогла лично поздравить ее с днем рождения.

При этом балерина считает, что девушку против нее настроили родственники. Сама же Ариадна упрекнула мать в недостатке внимания в детстве.

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