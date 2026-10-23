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23 октября, 12:58

Шоу-бизнес

Волочкова опровергла обвинения в участии в рекламе "АйфонБерри"

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова заявила, что не рекламировала интернет-магазин "АйфонБерри", который, по данным СМИ, мог обмануть покупателей на миллионы рублей. Об этом балерина рассказала в видео, опубликованном в ее личном телеграм-канале.

По словам Волочковой, представители магазина подарили ей iPhone и попросили записать видео с благодарностью. Артистка согласилась, поскольку восприняла это как ответный жест за подарок, а не как рекомендацию покупать товары у компании. Она отметила, что не понимает претензий к себе и другим знаменитостям, оказавшимся в похожей ситуации, и подчеркнула, что не отвечает за действия продавцов.

"Мне подарили, я сказала спасибо. Вот мне вчера подарили вазы с гжелью. Ну давайте это воспринимать как рекламу. Зачем? Я просто сказала людям большое спасибо", – заявила балерина.

Волочкова также объяснила, что обычно рассказывает о вещах, которые ей понравились, но не считает такие публикации гарантией надежности продавца. По ее мнению, покупатели должны самостоятельно проверять компании, прежде чем переводить им деньги.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что Лариса Долина, Прохор Шаляпин и Волочкова якобы рекламировали интернет-магазин электроники "АйфонБерри".

Клиентам обещали технику Apple, Samsung и Dyson со скидкой до 30% с доставкой из Дубая в течение месяца и требовали стопроцентную оплату, однако заказы застревали на таможне, а возврата средств не было. В итоге около 200 человек лишились телефонов и в сумме потеряли порядка 10 миллионов рублей.

В свою очередь директор Долиной Сергей Пудовкин опроверг участие певицы в рекламе. По его словам, исполнительница не имеет к ней отношения, а ролики созданы при помощи нейросетей.

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