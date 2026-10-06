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06 октября, 11:06

Шоу-бизнес

Банку отказали в пересмотре кредитного спора из-за ссылки на дело Долиной

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Российский банк не смог добиться пересмотра решения по спорному кредиту, сославшись на прецедент с певицей Ларисой Долиной, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Поводом для разбирательства послужил иск жительницы Санкт-Петербурга. По словам женщины, третьи лица заключили от ее имени кредитный договор на 180 тысяч рублей, однако денег она не получала. После обращения в полицию она подала в суд, потребовав признать договор недействительным.

Суд встал на сторону заявительницы. Выяснилось, что договор был оформлен с необычного для клиентки мобильного устройства, а номер телефона для входа в систему в процессе кто-то сменил.

В итоге договор аннулировали, женщину освободили от выплат. Кроме того, с банка взыскали 10 тысяч рублей за моральный вред, 5 тысяч рублей штрафа и 24 тысячи рублей судебных расходов.

В жалобе банк утверждал, что договор был заключен дистанционно – для входа применялись известные истице логин и пароль либо одноразовые коды, приходившие на ее телефон. Кредитная организация полагает, что нет оснований считать, будто кредит оформляли посторонние.

Представители банка предлагали пересмотреть решение по новым обстоятельствам, ссылаясь на определение Верховного суда по делу Долиной. Они утверждали, что эти ситуации идентичны.

Однако заявление было отклонено. Суд отметил, что определение Верховного суда нельзя считать законным новым обстоятельством для пересмотра судебного акта, и не нашел фактического сходства между двумя делами.

Долина оказалась фигуранткой дела о квартире после того, как в 2024 году продала жилье, а деньги, полученные от сделки, отдала злоумышленникам. По этому делу проходили четыре человека, которых впоследствии осудили.

Через некоторое время певица добилась признания сделки недействительной, и право собственности на квартиру осталось за ней. Но покупательница жилья Полина Лурье обжаловала такое решение, и в 2025 году Верховный суд признал право собственности за покупательницей. В январе 2026 года Мосгорсуд постановил выселить Долину.

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