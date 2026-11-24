Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/a.reshetova

Модель Анастасия Решетова призвала сексуализировать беременность. Об этом она рассказала на церемонии Voice Man Awards, передает канал "Звездач" в MAX.

Кроме того, Решетова призвала популяризировать беременность как можно сильнее. По ее словам, откровенные образы будущих мам заслуживают большего внимания.

Решетова напомнила, что певица Рианна не боялась выходить в свет в смелых нарядах, и назвала ее образы в беременность самыми яркими среди выходов знаменитостей. При этом модель уточнила, что напрямую не вдохновлялась ими.

Ранее стало известно, что Решетова и бизнесмен Валерий Цвек тайно стали супругами: брак они зарегистрировали в Барвихе. Свадьбу несколько раз переносили из-за самочувствия невесты – во время беременности ее мучил токсикоз.

В июне текущего года модель признавалась, что хочет родить еще двоих детей до 35 лет. Она также рассказала, что раньше хотела только сына, поскольку боялась, что у дочери будет ее характер.