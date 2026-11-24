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В Германии 29-летнего мужчину, находившегося в розыске, задержали после секса в скоростном поезде. Ему предстоит провести в тюрьме 15 месяцев, сообщает Life.ru со ссылкой на Федеральную полицию Ганновера.

Инцидент произошел днем 22 ноября в поезде Гамбург – Штутгарт. В районе 15:10 29-летний пассажир и сопровождавшая его 45-летняя женщина вступили в интимную связь на пассажирских местах.

Сотрудники поезда потребовали от пары прекратить это, а затем вызвали полицию. Правоохранители встретили мужчину и женщину в Геттингене.

Проверка документов показала: мужчина числится в розыске. Ранее его осудили за причинение телесных повреждений и нападение на сотрудников правоохранительных органов. У полиции было два ордера на его арест.

Продолжить поездку немцу не удалось – его отправили в тюрьму. Там он проведет 15 месяцев. Помимо этого, обоим участникам инцидента теперь грозит ответственность по уголовной статье за непристойное поведение в общественном месте.

Ранее в Теннесси мужчина, которого разыскивала полиция, сам помог правоохранителям обнаружить себя. 15 ноября 53-летний Джон Джексон подошел к сотрудникам, проводившим досмотр автомобиля, и попросил довезти его домой. Просьба показалась полицейским подозрительной, поэтому они проверили личность незнакомца. Оказалось, что мужчина находится в розыске, а власти Кентукки выдали ордер на его арест.

