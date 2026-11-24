Фото: ТАСС/ЕРА/ETTORE FERRARI

Ватикан обнародовал отрывки из личного дневника Папы Римского Франциска, занимавшего данный пост с 2013 по 2025 год, в котором понтифик рассказывал о трех случаях, когда, по его ощущениям, сталкивался с дьяволом. Записи охватывают период с 1992 по август 2024 года, сообщает News.ru со ссылкой на Associated Press.

В частности, 24 января 2021 года Франциск описал эпизод, произошедший через несколько дней после его возвращения в Рим.

"Я увидел его и услышал его голос – торжествующий, словно он уже всем завладел. "Теперь я получил все, чего хотел". Как и в двух предыдущих случаях, я не могу забыть его глаза. Но на этот раз мне особенно запомнился хриплый, мощный голос", – написал он.

Два других случая Франциск связывал с пребыванием в Буэнос-Айресе. Еще один эпизод, по его словам, произошел после поездки в Чили в 2018 году. Тогда понтифик сначала усомнился в заявлениях жертв сексуального насилия со стороны священника, но позднее признал, что ошибался. Осознав масштаб скандала, он сравнил пережитое с видом "врат ада".

Отдельный раздел дневника посвящен духовному кризису, который Франциск переживал в 2021–2022 годах. По словам кардинала Виктора Мануэля Фернандеса, подготовившего записи к публикации, понтифик беспокоился из-за собственной склонности злоупотреблять властью. К концу 2022 года он смог преодолеть это состояние, полностью доверившись Божьему милосердию.

Ранее американка ЛуЭнн ВанБескирк рассказала, что после аварии в 18 лет пережила клиническую смерть и увидела руку, тащившую ее в ад. По словам женщины, из глубины потянулась конечность с искривленными пальцами на фоне желтоватого тумана и грома. В этот момент она услышала голос, который сочла божественным, и ей предложили выбрать веру.