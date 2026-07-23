Пережившая клиническую смерть британка рассказала о загробном мире

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Пережившая клиническую смерть во время экстренного кесарева сечения жительница Британии заявила, что увидела загробный мир. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на Mirror.

Речь идет о пациентке Пэтти Эллен. По ее словам, после остановки сердца она оказалась не в операционной, а в совершенно другом месте. Вокруг себя она увидела своеобразный экран с обзором на 360 градусов, на котором последовательно отображались ключевые события ее жизни.

По ощущениям женщины, воспоминания надолго задерживались на самых тяжелых моментах. Из-за этого она решила, что переживает начало вечности в аду.

При этом необычный опыт завершился после того, как Эллен услышала первый крик своего ребенка и пришла в сознание.

Ранее жительница Канады Эмбер Кавана, которая перенесла инсульт, заявила, что видела в этот момент врата в рай. Во время просмотра телевизора у нее началась мигрень, и она потеряла чувствительность в правой части тела. Врачи оценили ее шансы выжить в 50%.

Позже Кавана заявила, что во время инсульта смотрела на все со стороны. Она видела своих детей и врачей, затем оказалась у врат в рай с умершими родственниками и животными. Духи предложили ей остаться там или вернуться к жизни ради семьи. Она выбрала жизнь.