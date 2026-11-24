Фото: портал мэра и правительства Москвы

Собрать пазл с городскими пейзажами и получить открытку с теплым посланием позволяет раздел "Москва в деталях" медиабанка "Мосфото" на mos.ru. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Картинка для пазла выбирается случайно. Текст на открытке появляется после того, как все элементы встают на свои места. Готовое изображение можно скачать в формате jpg или отправить ссылку на него.

Чтобы пригласить друга на прогулку, можно использовать фото парящего моста в парке "Зарядье" с фразой "Сегодня отличный день для теплых встреч". А фотография вечерних небоскребов с надписью "Сегодня Москва сияет для тебя" подойдет для фона рабочего стола.

Кнопка "Собрать еще" открывает новый пазл. Среди возможных видов – Северный речной вокзал, фонтан "Дружба народов" на ВДНХ и "Матрешка Москвы" в парке "Зарядье". Набор фоновых изображений регулярно обновляется.

Ранее в "Мосфото" появился раздел "Культурное наследие". Там можно найти фотографии памятников архитектуры столицы, включая архивные кадры. В коллекцию вошли снимки дома-усадьбы Льва Толстого в Хамовниках, Спасо-Преображенского собора Новоспасского монастыря и лечебницы для приходящих больных имени Л. Н. Сумбула.