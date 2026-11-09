Парки Москвы и "Мосфото" представили совместный проект с участием знаменитостей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве стартовал проект "В парках Москвы рождаются чувства". В его рамках деятели искусства показали, как прогулки по городским зеленым зонам влияют на их творчество. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Фото и видео появились на сайте "Мосфото". Рассказы участников сопровождаются осенними кадрами и архитектурными деталями парков. Первыми участниками стали режиссер театра и кино Алексей Франдетти, сооснователь отраслевого форума для специалистов гостинично-ресторанной сферы Дмитрий Левицкий и фронтмен группы Therr Maitz Антон Беляев.

Трехкратный лауреат премии "Золотая маска" Алексей Франдетти известен своими насыщенными спектаклями в музыкальном театре. На его творчество влияют в том числе и парковые пространства. Например, его постановка "Волшебные подснежники" по мотивам "Двенадцати месяцев" была представлена в саду "Эрмитаж". Сад там выступал полноценной декорацией.

Режиссеру особенно нравится парк "Сокольники", где благодаря аромату хвои, влажным листьям и шуму площади в голову приходят определенные образы. Отдельные детали могут вдохновить на новые работы.

Автор книги "Мой бар – мои правила" Дмитрий Левицкий считает гастрономию не просто едой, а способом объединения людей, поводом собраться вместе и пообщаться. Для наблюдений за новыми идеями он посещает музей-заповедник "Коломенское". Там яблоневые сады, памятники архитектуры и Царская набережная позволяют понять, как историческое наследие вписывается в современный мир. Горожане посещают это место для отдыха, семейного досуга и новых взглядов на старые маршруты.

Левицкий также сочетает смыслы и в гастрономии. Он считает важным не только вкус блюда, но и атмосферу места. Поразмышлять и придумать новые проекты ему помогают именно прогулки по "Коломенскому".

Основатель шоу LAB и композитор Антон Беляев предпочитает экспериментировать с музыкой и находить самые разные звуковые сочетания. Порой незаметные ритмы и интонации он может услышать в столичных зеленых пространствах. Особенно часто музыкант вспоминает Нескучный сад, напротив которого раньше жил.

В Парке Горького Беляев собирает звуки города – шум набережной, шаги бегунов, перелистывание страниц, звонок велосипеда. Они все разные по тембру и ритму, однако способны становиться одним целым и меняться в зависимости от обстоятельств. Именно такие прогулки вдохновляют исполнителя на новые композиции.

Городской фотобанк "Мосфото" был выбран в качестве партнера неслучайно. Там можно найти фотографии, показывающие столицу с разных сторон. Многие снимки наталкивают на разные ассоциации и чувства.

По словам бренд-директора проекта "Парки Москвы" Александра Томкевича, каждый столичный парк звучит абсолютно по-своему. Их пространства позволяют жителям города получить вдохновение и начать что-то новое.

Ранее в "Мосфото" добавили раздел "Культурное наследие". Там есть фотографии столичных памятников архитектуры, в том числе архивные. В коллекции можно найти снимки дома-усадьбы Льва Толстого в Хамовниках, Спасо-Преображенского собора Новоспасского монастыря и лечебницы для приходящих больных имени Л. Н. Сумбула.

